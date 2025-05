Gigante in main draw, Zeppieri al round decisivo

Gigante entra in main draw a Parigi grazie alla vittoria in due set sul danese Moller. Al round decisivo anche Zeppieri al maschile e Stefanini al femminile, fuori Errani. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW ) dal 25 maggio all'8 giugno

Matteo Gigante stacca il pass per il main draw del Roland Garros. Il tennista romano ha superato le qualificazioni grazie alla vittoria in due set sul danese Moller: 6-3, 7-6 il punteggio finale in poco meno di due ore di gioco. Per Gigante sarà il secondo Slam in carriera dopo gli Australian Open 2025 (anche in quel caso entrato in tabellone dalle quali), la prima volta a Parigi dove lo scorso anno aveva raggiunto il terzo turno di quali, perdendo poi con il brasiliano Heide. Diventano così dieci gli azzurri nel torneo maschile, ma la pattuglia potrebbe arrivare fino a 12 con Federico Arnaboldi (che dopo un giorno di riposo affronterà il tedesco Marterer venerdì alle 11) e Giulio Zeppieri che dopo aver battuto in due set l'americano Spizzirri sfiderà l'argentino Gomez.