Sinner-Rinderknech al 1° turno: il tabellone

Sinner debutterà con Rinderknech, dal suo lato ci sono Draper, Zverev e Djokovic. Musetti, sorteggiato nella parte bassa, attende un qualificato al 1° turno. Nel femminile sorteggio impegnativo per Paolini, nella parte alta del tabellone con Swiatek e Sabalenka. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW ) dal 25 maggio all'8 giugno

Inizierà contro Arthur Rinderknech il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. È questo l'esito del sorteggio svolto a Parigi, un tabellone che nasconde diverse insidie per il n. 1 al mondo. Sinner, infatti, ha pescato dal suo lato del tabellone le teste di serie più alte: l'azzurro potrebbe incrociare Draper ai quarti, poi uno tra Zverev e Djokovic in semifinale. Prima di quel round, sul cammino di Sinner potrebbe esserci Davidovich Fokina al 3° turno e uno tra Rublev e Fils negli ottavi di finale. Parte bassa del tabellone, invece, per Lorenzo Musetti che debutterà contro un qualificato o un lucky loser. Il carrarino potrebbe incrociare Rune agli ottavi, poi il possibile quarto di finale con Fritz e la semifinale con Alcaraz. Lo spagnolo, campione in carica a Parigi, esordirà contro Kei Nishikori e al 2° turno può incontrare Luca Nardi che dovrà prima superare il debutto con Marozsan. Tra gli altri italiani in gara, spiccano diversi primi turni: Arnaldi-Auger Aliassime, Sonego-Shelton, Bellucci-Draper e Darderi-Korda. Cobolli attende un qualificato o lucky loser mentre Passaro affronterà l'olandese De Jong