Prima giornata di allenamenti a Parigi per Jannik Sinner, sceso in campo sul Philippe Chatrier. Volto disteso e tanti sorrisi per il n. 1 al mondo, immortalato insieme a Gael Monfils sui social del torneo. Sinner debutterà lunedì o martedì contro Rinderknech

IL TABELLONE DI SINNER