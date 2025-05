Cobolli a caccia della finale: il programma su Sky

Cobolli a caccia della finale all'Atp 500 di Amburgo: il romano proverà a sfatare il tabù Etcheverry dopo 4 ko in altrettanti confronti. Giornata di semifinali anche a Ginevra, Strasburgo e Rabat. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Venerdì di semifinali nei quattro tornei Atp e Wta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . L'attenzione in chiave Italia sarà sull'Atp 500 di Amburgo dove Flavio Cobolli affronterà l'argentino Tomas Etcheverry per un posto in finale. Sarà una sfida al tabù per il tennista romano che ha perso i quattro precedenti con il sudamericano, l'ultimo a gennaio agli Australian Open. Cobolli andrà a caccia della terza finale Atp in carriera , la seconda a livello Atp 500 dopo Washington 2024.

