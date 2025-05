Djokovic in finale a Ginevra: sfiderà Hurkacz

Djokovic è in finale a Ginevra grazie alla vittoria in tre set su Norrie. Come a Miami, il serbo è di nuovo a una partita dal 100° titolo Atp in carriera. Sabato alle 15 la finale con Hurkacz, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il centesimo titolo è di nuovo a un passo per Novak Djokovic. Il serbo è in finale all'Atp 250 di Ginevra grazie alla vittoria in tre set su Cameron Norrie: 6-4, 6-7, 6-1 lo score finale in 2 ore e 16 minuti di gioco. La terza vittoria consecutiva di Nole che in Svizzera si era presentato senza vittorie stagionali sulla terra rossa. Una wild card per trovare le sensazioni giuste alla vigilia del Roland Garros e adesso una finale da giocare per raggiungere "quota 100", l'obiettivo fissato da tempo e sfumato a Shanghai lo scorso anno e quest'anno a Miami. Djokovic è riuscito ad avere la meglio di un Norrie mai domo (entrato in tabellone dalle quali era alla sesta partita a Ginevra), rientrato in partita nel secondo set dopo aver recuperato un break di svantaggio e annullato un match point. Poi il terzo set è stato un monologo di Djokovic, bravo a resettare dopo il tiebreak e dominare il parziale decisivo.