Cobolli in finale: Etcheverry battuto in tre set

Straordinaria rimonta di Cobolli che per la prima volta in carriera batte Etcheverry e centra la finale ad Amburgo, la seconda a livello Atp 500. In finale anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Sabato le finali (12 doppio, 14.30 singolare) in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Artigli e cuore. La dedica sulla telecamera riassume la straordinaria vittoria di Flavio Cobolli, finalista all'Atp 500 di Amburgo grazie alla rimonta su Tomas Etcheverry: 2-6, 7-5, 6-4 il punteggio finale in 2 ore e 46 minuti di gioco. Un successo frutto della grande caparbietà del tennista romano, bravo a sfatare il tabù Etcheverry dopo quattro sconfitte in altrettante sfide. Una partita che sembrava compromessa per Cobolli, sotto di un set e un break, ma ancora una volta ha dimostrato la sua straordinaria resilienza.

Il racconto del match È stata una partita di lotta già dal game d'apertura, chiuso ai vantaggi da Etcheverry dopo 14 punti giocati e due palle break annullate. Il primo set è il migliore per l'argentino che dal 2-2 vince quattro game consecutivi, strappando due volte il servizio a Cobolli che paga soprattutto il break nel sesto gioco, arrivato dopo 16 punti giocati. Nel secondo set l'inerzia sembra ancora dalla parte di Etcheverry, ma dal 3-1 in favore dell'argentino sale il livello di Cobolli e scende il rendimento del 25enne di La Plata. Il romano prima recupera il break, poi resta attaccato al set nella fase centrale e nell'undicesimo game piazza il break decisivo del parziale. Il terzo set è giocato punto a punto e la svolta arriva nel nono game, quando da 30-30 Cobolli gioca due punti straordinari e strappa il servizio a Etcheverry. Un break decisivo per conquistare la seconda finale stagionale dopo Bucarest. roland garros Sinner debutta lunedì: il calendario del 1° turno

In finale contro Auger-Aliassime o Rublev Alla terza finale Atp in carriera - la seconda a livello Atp 500 dopo Washington 2024 - Cobolli tornerà in campo sabato alle 14.30 contro Felix Auger-Aliassime o Andrey Rublev, impegnati nella seconda semifinale. Intanto Flavio si è assicurato il rientro in top 30 e il nuovo best ranking: grazie a questa vittoria è virtualmente n. 29 al mondo, davanti a Matteo Berrettini.