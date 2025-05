Zeppieri e Stefanini entrano in main draw

Dopo Gigante, anche Zeppieri supera le qualificazioni grazie alla vittoria in due set sull'argentino Gomez: diventano così undici gli italiani in main draw. Fuori Arnaboldi, battuto dal tedesco Marterer. Nel torneo femminile entra in main draw Lucrezia Stefanini. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW ) dal 25 maggio all'8 giugno

C'è anche Giulio Zeppieri nel main draw del Roland Garros 2025. Per il quarto anno consecutivo il tennista romano entra in tabellone a Parigi, superando le quali e centrando la dodicesima vittoria in altrettante sfide di qualificazione sulla terra rossa francese. Decisiva la vittoria sull'argentino Federico Gomez, n. 142 al mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora di gioco. Un percorso netto da parte di Zeppieri che raggiunge il main draw senza aver perso set e con un solo break subito in tre incontri. Zeppieri diventa così l'undicesimo italiano in tabellone nel torneo maschile, il secondo proveniente dalle qualificazioni dopo Matteo Gigante. Non ce l'ha fatta, invece, Federico Arnaboldi. Il 24enne milanese ha perso in due set (6-4, 6-1) contro il tedesco Marterer.