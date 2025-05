Svelati a Parigi il programma dei primi turni, con campi e orari da definire. Sinner debutterà lunedì (come Alcaraz) con Rinderknech, i primi a scendere in campo saranno Paolini e Musetti nella giornata di domenica. Djokovic e Zverev esordiranno martedì. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW) dal 25 maggio all'8 giugno