Prima vittoria Slam per Gigante, fuori Nardi

Gigante batte senza difficoltà il libanese Hassan e ottiene la prima vittoria in carriera in un major. Fuori Nardi, battuto in tre set da Maorzsan. Adesso in campo Sonego contro Shelton. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Prima volta da sogno al Roland Garros per Matteo Gigante. Dopo aver conquistato l'accesso al main draw dalle qualificazioni, il 23enne romano ha battuto in tre set il libanese Benjamin Hassan, n. 221 Atp, e ottenuto la prima vittoria in carriera a livello Slam. Un successo mai in discussione per Gigante che ha archiviato la pratica in un'ora e 38 minuti con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-0. Matteo ha avuto il pallino del gioco in mano sin dalle prime battute, riuscendo a fare la differenza con un ottimo rendimento al servizio (83% di punti vinti con la prima) e qualità nello scambio. Di contro hanno avuto un peso notevole i 41 errori gratuiti di Hassan, mai realmente in partita e in grado di mettere Gigante in difficoltà. Il romano tornerà in campo mercoledì per il secondo turno contro Stefanos Tsitsipas o Tomas Etcheverry.