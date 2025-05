Sinner-Rinderknech, debutto lunedì alle 20.15

Inizierà lunedì alle 20.15 il Roland Garros di Jannik Sinner: il n. 1 al mondo sarà impegnato in sessione serale sul Philippe Chatrier contro Arthur Rinderknech. Il match sarà in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Lunedì non prima delle 20.15 , campo Philippe Chatrier. Sono queste le coordinate del debutto di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 contro Arthur Rinderknech , n. 72 della classifica mondiale. L'azzurro sarà impegnato nella sessione serale del campo centrale, lì dove non gioca dal 7 giugno 2024, giorno della semifinale persa in cinque set contro Carlos Alcaraz. Sinner si presenta dopo la finale degli Internazionali d'Italia e con l'obiettivo di testare i progressi fatti davanti ai match 3 su 5. I precedenti con Rinderknech dicono 2-1 per l'azzurro , ma l'ultimo confronto risale all'Atp Cup 2022.

Sinner-Rinderknech, dove vedere il match del Roland Garros

