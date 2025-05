Darderi out al 1° turno: Korda vince in 4 set

Si è chiuso al primo turno il percorso di Luciano Darderi al Roland Garros . L'italoargentino ha perso contro Sebastian Korda (n. 23 al mondo) con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 in due ore e 21 minuti di gioco. Match difficile per Darderi, che ha anche avuto un problema alla caviglia destra nel corso del terzo set (sul 5-2 Korda) e ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Al secondo turno, l'americano affronterà Jenson Brooksby (n. 161 al mondo).

La cronaca del match

Match diviso in più parti: nel primo set Korda ha conquistato il break nel quarto game per il 3-1 e ha poi chiuso avanti 6-2 dopo soli 23 minuti sfruttando la poca lucidità di Darderi, parso anche leggermente nervoso. Nel secondo parziale, invece, è arrivata la risposta dell'italoargentino che, dopo aver subito il break in apertura del 2-0, è riuscito a completare la rimonta e a chiudere al 4° set point sul 6-4. Nel terzo set (vinto 6-3 dall'americano), sul punteggio di 5-2 per Korda Darderi ha avuto un problema alla caviglia destra che gli ha compromesso anche il quarto parziale, in cui ha vinto solo due giochi (6-2).