Bronzetti fuori al 1° turno, vince Alexandrova

Lucia Bronzetti esce subito di scena al Roland Garros. La n.57 del ranking si è arresa alla russa Ekaterina Alexandrova, n.20 del mondo e del seeding, che si è imposta con un netto 6-3, 6-2 in un'ora e 24' di gioco. La riminese ha pagato una serata storta al servizio (4 doppi falli, il 58% di prime in campo e ben 14 palle break concesse) e un avvio shock, in cui si è trovata immediatamente sotto 0-5. Lucia è andata sotto anche nel 2° parziale, confermando così il suo tabù parigino: Bronzetti, che era alla quarta partecipazione consecutiva in main draw al Roland Garros, non ha infatti ancora vinto un incontro sul rosso della capitale francese.