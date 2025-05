Incontro e abbraccio tra due grandi dello sport italiano: da una parte il numero uno del tennis, Jannik Sinner, dall'altra il numero uno del Psg e della nazionale di calcio, Gianluigi Donnarumma. Il portiere Azzurro ha assisto al primo turno al Roland Garros vinto dal tennista italiano per tre set a zero sul francesce Arthur Rinderknech. Al termine, i due si sono incontrati nei corridoi dello stadio e, come si vede nel video postato sulla pagina social del Grande Slam francese, si sono scambiati qualche parola e un abbraccio. Sinner ha inoltre regalato a Gigio la propria maglietta con dedica. "Siamo buoni amici, ci conosciamo bene ormai. Un onore vederlo nel mio box. Anche lui ha una partita importante tra qualche giorno (la finale di Champions League, sabato 31 maggio, tra Inter e Psg ndr)", queste le parole del campione numero uno al mondo - atteso di nuovo in campo, per il secondo turno, il 28 maggio contro il francese Richard Gasquet.