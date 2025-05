Gigante da sogno: batte Tsitsipas e va al 3° turno

Capolavoro di Matteo Gigante, n. 167 al mondo, che batte Tsitsipas in quattro set e raggiunge il terzo turno in un major per la prima volta in carriera. Il romano tornerà in campo venerdì contro Ben Shelton. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

Dalle qualificazioni al 3° turno del Roland Garros: continua il sogno parigino di Matteo Gigante. Il tennista romano, n. 167 al mondo, è al 3° turno grazie al successo sul finalista dell'edizione 2021, Stefanos Tsitsipas: 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 il punteggio finale in 3 ore e 6 minuti di gioco. La vittoria più importante in carriera per Gigante, la prima contro un top 20 arrivata grazie a una straordinaria prestazione. Matteo ha giocato a viso aperto sin dalle prime battute, è stato supportato da un ottimo rendimento al servizio (più dell'80% di punti vinti con la prima in campo) e ha approfittato dei tantissimi errori di Tsitsipas che ha chiuso l'incontro con 49 errori non forzati.

La cronaca del match L'avvio è nel segno dell'equilibrio, in un parziale condizionato anche dal forte vento. Gigante gioca bene e risolve le prime situazioni di difficoltà, annullando due palle break tra il quarto e l'ottavo gioco. Il turning point, però, è nel nono game: Tsitsipas commette due errori dal 15-15 e concede due palle break consecutive. Gigante sfrutta la seconda, giocando un profondo rovescio e costringendo il greco all'errore. Il romano chiude il set senza difficoltà, ma all'inizio del secondo set accusa il primo passaggio a vuoto al servizio. Nel quarto game subisce il break a zero, ma lo recupera al settimo game. Si arriva così punto a punto nelle fasi finali del parziale: Tsitsipas incide di più con il rovescio, limita gli errori rispetto al primo set e, dopo aver cancellato tre palle break sul 5-5, strappa il servizio a Gigante sul 6-5, riportando il match in equilibrio. Dal terzo set, però, l'inerzia torna dalla parte del tennista italiano, bravo subito a resettare e ripartire. Il break in apertura spiana la strada a Matteo che domina il parziale, prendendo sempre in mano l'iniziativa e chiudendo in appena 33 minuti. Nel quarto parziale il copione è ancora lo stesso e la svolta arriva già nel terzo game: Gigante conquista due palle break con una meravigliosa controsmorzata e chiude alla seconda chance con un dritto sbagliato da Tsitsipas. Il greco prova a rientrare in partita nell'ottavo gioco (durato più di 10 minuti), ma Matteo sale in cattedra con quattro palle break annullate. La chiusura è da giocatore di spessore: prima annulla altre quattro palle break (recuperando da 15-40) e poi chiude al secondo match point. Leggi anche Musetti doma Galan in tre set: è al 3° turno

"Questo risultato frutto del lavoro degli ultimi mesi" "Mi sento molto bene - ha ammesso Gigante, incredulo a fine match - È stata una lotta, lui è un giocatore fantastico. Ho giocato molto bene e sono felicissimo. Questo risultato è il frutto del lavoro che ho fatto negli ultimi mesi insieme al mio team. È pazzesco: sono a Parigi da due settimane, spero di restare ancora qui per un po'".