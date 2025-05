Lorenzo Musetti commenta la vittoria al 2° turno con Galan: "Non è stato facile, anche per la pioggia e il vento. Ho giocato una partita solida. Le ambizioni ora sono sempre superiori, non sono mai andato oltre gli ottavi e vorrei migliorarmi. La mia mentalità è che posso battere chiunque e penso di potermela giocare con tutti". Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

