Musetti-Rune LIVE tra poco sul 210 di Sky

Musetti in campo sullo Chatrier contro il n. 10 al mondo Holger Rune: in palio un posto nei quarti di finale. Il match sarà in diretta dopo la fine del match tra Alcaraz e Shelton (non prima delle 20.15) su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky) e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

