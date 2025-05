Paolini vince ancora: Tomljanovic battuta 6-3, 6-3

Jasmine Paolini non sbaglia e si qualifica per il 3° turno del Roland Garros: battuta con i parziali di 6-3, 6-3 l'australiana Ajla Tomljanovic, n°71 del ranking. Affronterà una tra Potapova e Starodubtseva. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

Jasmine Paolini non sbaglia e si qualifica per il 3° turno del Roland Garros. Nel match che ha aperto il programma sul ‘Philippe Chatrier’, la numero 4 del mondo e del seeding si è liberata dell’australiana Ajla Tomljanovic, 71 del ranking, con i parziali di 6-3, 6-3 in un'ora e 21' di gioco. Per Paolini, reduce dal titolo a Roma, è l'ottava vittoria consecutiva: si tratta della sua striscia di vittorie più lunga nel circuito maggiore. Ora per la toscana ci sarà una tra Potapova e Starodubtseva, con vista su Swiatek ai quarti per quella che sarebbe la rivincita della finale 2024.

La cronaca del match Dopo un avvio equilibrato, in cui a dominare sono i servizi, il primo scossone arriva nel 4° game quando Jasmine va a segno con la prima palla break del match. L'azzurra resiste al ritorno della rivale nel 7° gioco, quando salva il break-point per chiudere i conti 6-3 in poco più di mezz'ora. Paolini parte con le marce alte nel 2° set e strappa subito il servizio all'australiana due volte, poi però perde uno dei due break di vantaggio. L'azzurra alterna vincenti a errori piuttosto banali, salva una pericolosa palla break nell'ottavo game e chiude 6-3 i conti in un'ora e 21' di gioco. Approfondimento Musetti doma Galan in tre set: è al 3° turno