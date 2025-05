Musetti e Paolini in campo: il programma a Parigi

A Parigi inizia il secondo turno, con subito tre italiani in campo: nel maschile tocca a Lorenzo Musetti (contro Galan) e a Matteo Gigante (contro Tsitsipas), mentre nel torneo femminile c'è Jasmine Paolini (contro Tomljanovic). Il torneo in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

Altra giornata di tennis da non perdere al Roland Garros. A Parigi spazio al secondo turno nel tabellone maschile e femminile. Per quel che riguarda l'Italia, ad aprire la giornata sarà Lorenzo Musetti: dopo il debutto convincente contro Hanfmann in tre set, l'azzurro affronterà alle ore 11 il colombiano Daniel Galan (n. 122 del ranking Atp). Sullo stesso campo, come 3° match dalle ore 11, toccherà a Matteo Gigante che sfiderà la testa di serie numero 20 Stefanos Tsitsipas. Match di secondo turno, tra i tanti big, anche per Carlos Alcaraz (contro Marozsan). Nel femminile, in scena sul Philippe-Chatrier alle ore 12 Jasmine Paolini contro l'australiana Ajla Tomljanovic (n. 71 Wta).