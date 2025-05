Carlos Alcaraz batte l'ungherese Fabian Marozsan e si qualifica per il 3° turno, lasciando però per strada il suo primo set di questo Roland Garros. Esce di scena il due volte finalista e 7^ testa di serie Casper Ruud, battuto nettamente dal portoghese Borges. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

