Musetti: "Orgoglioso per come ho reagito"

Qualificato agli ottavi a Parigi, il 23enne azzurro ha analizzato la vittoria in rimonta contro Navone: "Ho trovato condizioni completamente diverse rispetto ai primi turni, inizialmente la palla rimbalzava molto meno e ho faticato a trovare il ritmo. Poi mi sono sentito sempre meglio e sono orgoglioso per come ho ribaltato il match".

Missione compiuta da Lorenzo Musetti , che accede agli ottavi di finale del Roland Garros. Dopo le vittorie contro Hanfmann e Galan, il 23enne di Carrata si ripete al terzo turno contro l'argentino Mariano Navone . L'azzurro s'impone 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 in tre ore e 25 minuti di partita, match iniziato in salita con qualche incertezza di troppo prima di prenderne il controllo nei set successivi. Una vittoria in rimonta importante per Musetti, che attende il vincente di Halys-Rune.

Musetti: "Condizioni diverse rispetto ai primi turni"

Il tennista azzurro ha mostrato il bicipite dopo la vittoria, segno di forza in una partita che ha analizzato così: "Ho trovato condizioni completamente diverse rispetto ai giorni scorsi. La palla rimbalzava molto meno nei primi due set, dove ho fatto fatica a trovare il ritmo. Poi mi sono sentito sempre meglio e ho giocato in modo migliore. Sono orgoglioso per come ho ribaltato la partita. In cosa sono migliorato nell'ultimo anno? Ho messo ordine nel caos tennistico che ho. A volte è difficile per me prendere la decisione giusta: questo clic è arrivato quando ho iniziato ad avere le idee più chiare. E poi sono cresciuto nell'atteggiamento: questa partita non so se l'avrei vinta due anni fa. Il segreto del tennis italiano? Pasta, pizza... (ride, ndr). Forse un pochino di fortuna, ma penso sia il periodo migliore nella storia del nostro tennis. Abbiamo condiviso i successi maschili e femminili. Io ho rappresentato l'Italia alle Olimpiadi e ne sono stato onorato".