Sinner-Lehecka: dove vedere il match di sabato

Il n. 1 al mondo torna in campo per il terzo turno del Roland Garros contro il ceco Jiri Lehecka (classe 2001 e n. 34 del ranking Atp). Si gioca sabato 31 maggio alle 13.30 circa, secondo match sul Suzanne-Lenglen al termine di Andreeva-Putintseva. Diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

