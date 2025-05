Musetti-Rune in programma domenica alle 20.15

Per la terza volta agli ottavi a Parigi, Lorenzo Musetti sfida Holger Rune: all'orizzonte c'è il primo quarto di finale in carriera al Roland Garros. Il match è in programma domenica alle 20.15 e sarà in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Obiettivo quarti di finale al Roland Garros per Lorenzo Musetti. Per la terza volta in carriera agli ottavi dello Slam parigino, il carrarino tornerà in campo domenica (non prima delle 20.15 sullo Chatrier) contro Holger Rune, n. 10 al mondo. All'orizzonte c'è per Lorenzo il primo quarto di finale in carriera a Parigi, il secondo nei major dopo Wimbledon 2024. Per centrare il traguardo dovrà battere Rune per la prima volta in carriera: nei due precedenti, infatti, ha sempre vinto il danese. Stavolta, tuttavia, si gioca sulla terra rossa, dove quest'anno Musetti ha vinto 16 partite su 19 giocate. Lorenzo è reduce dalla vittoria in rimonta sull'argentino Navone. Successo in cinque set, invece, per Rune che ha sconfitto il francese Halys.