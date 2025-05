Sinner soddisfatto: "Ho giocato veramente bene"

"Ho giocato veramente bene, specialmente per due set e mezzo". C'è tanta soddisfazione nelle parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros. La vittoria più netta in carriera nei major, con soli 3 game persi in poco più di un'ora e mezza di gioco. Prestazione e qualità ai limiti della perfezione: "Stamattina ho detto al mio team che mi sentivo bene e fisicamente pronto - ha spiegato Sinner nell'intervista in campo - Dovevamo partire molto forte fin dall’inizio, perché penso che l'inizio degli Slam sia molto importante e ti dà poi la fiducia per continuare. Mi sono scaldato molto bene. Mi sentivo davvero in forma. Dopo 25 minuti stavo alla grande. È stata una mattinata tranquilla. Ho cercato di entrare in campo con la giusta concentrazione. Il mio team è bravo, mi dà le tattiche giuste. Ho cercato di metterle in pratica durante la partita. È una combinazione di cose, anche l’essere felice in campo". Poi la battuta al suo coach, Simone Vagnozzi, che ieri ha festeggiato 42 anni: "Ieri era il compleanno di Simone, e solitamente quando è il suo compleanno io non gioco mai bene: per fortuna non ho giocato ieri. Oggi questa prestazione è per lui e grazie come sempre al pubblico, l'atmosfera era fantastica".

Leggi anche Sinner agli ottavi: Lehecka battuto in tre set