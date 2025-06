Roland Garros, Alcaraz piega Shelton: è ai quarti

Carlos Alcaraz rispetta il pronostico, piega Shelton in quattro set e guadagna i quarti di finale dello Slam francese. Lo attende un altro americano, Tommy Paul, vincitore invece su Popyrin. Nel tabellone femminile successi per Sabalenka e per Swiatek, autrice di una grande rimonta. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

