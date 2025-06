Musetti-Tiafoe, dove vedere il match di martedì

Lorenzo Musetti torna in campo per i quarti di finale del Roland Garros contro l'americano Frances Tiafoe (testa di serie numero 15). Si gioca martedì 3 giugno come terzo match dalle 11 sul Philippe-Chatrier (al termine di Svitolina-Swiatek). Diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Dopo la super vittoria contro Rune in quattro set, Lorenzo Musetti cerca la qualificazione in semifinale al Roland Garros. L'azzurro affronterà nella giornata di martedì 3 giugno la testa di serie numero 15 Frances Tiafoe. L'americano è reduce dalla vittoria contro Altmaier (6-3 6-4 7-6) e non ha ancora perso un set dall'inizio dello Slam parigino. Musetti potrebbe raggiungere la sua seconda semifinale in carriera in un torneo del Grande Slam e la prima al Roland Garros dopo la sconfitta contro Novak Djokovic a Wimbledon lo scorso anno. L'azzurro potrebbe diventare il terzo italiano nell'era Open a raggiungere le semifinali di singolare maschile su più superfici, dopo Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il carrarino, dopo la vittoria su Rune, ha un record di 4-9 contro i primi 20 del ranking negli eventi del Grande Slam. Tiafoe, invece, potrebbe raggiungere la sua prima semifinale in carriera al Roland Garros. Tra i due tennisti sarà il sesto incrocio, con i precedenti che vedono in vantaggio Tiafoe 3-2.