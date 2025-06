Kyrgios salta Wimbledon: "Tornerò più forte"

Niente stagione sul'erba per Nick Kyrgios. Assente dallo scorso marzo, eliminato al 2° turno del torneo di Miami da Khachanov, l'australiano era atteso in campo nelle prossime settimane per i tornei sull'erba. Tuttavia Kyrgios ha annunciato sui social che non riuscirà a rientrare in tempo per Stoccarda, Queen's e, soprattutto, Wimbledon: "Volevo solo dare a tutti un rapido aggiornamento - ha scritto Kyrgios su Instagram - Ho avuto una piccola battuta d’arresto nel mio recupero e purtroppo non riuscirò a tornare in tempo per la stagione sull’erba quest’anno. So quanto aspettavate di vedermi in campo, e mi dispiace davvero deludervi. Ma è solo un ostacolo momentaneo, e sto già lavorando duramente per tornare più forte che mai. Grazie di cuore per il vostro continuo supporto, significa tutto per me". Kyrgios, dunque, deve rinviare il ritorno in campo, ancora rallentato dai problemi fisici. Tornato lo scorso gennaio dopo un anno e mezzo di stop, l'ex n. 13 al mondo ha giocato quest'anno appena cinque partite e vinta una sola, contro McDonald a Miami. Kyrgios era atteso soprattutto per Wimbledon, lì dove nel 2022 ha giocato la sua prima e unica finale Slam in carriera, persa contro Novak Djokovic.

