Musetti e Alcaraz in campo: il programma a Parigi

Al Roland Garros è tempo di quarti di finale: Musetti affronta l'americano Tiafoe, mentre Alcaraz se la vede contro Paul. In campo nel femminile Sabalenka e Swiatek. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

A Parigi iniziano i quarti di finale del Roland Garros. Tra i protagonisti ci sarà Lorenzo Musetti. L'azzurro, dopo la vittoria in quattro set contro Rune agli ottavi, affronterà l'americano e testa di serie numero 15 Frances Tiafoe (che non ha ancora perso un set da inizio torneo). Tra i due tennisti sarà il sesto incrocio, con i precedenti che vedono in vantaggio Tiafoe 3-2. Oltre a Musetti, in campo nella sessione serale ci sarà Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (numero 2 al mondo) sfiderà la testa di serie numero 12 Tommy Paul. Nel femminile tocca alla numero 1 al mondo Sabalenka (contro Zheng) e alla campionessa in carica Swiatek (contro Svitolina).