Musetti: "Dedico la semifinale alla mia famiglia"

Monte-Carlo, Madrid, Roma e adesso anche Parigi. Il poker di semifinali di Lorenzo Musetti, per la prima volta in carriera tra i migliori quattro al Roland Garros. L'ennesimo traguardo di un giocatore cresciuto esponenzialmente nell'ultimo anno, maturato in campo e fuori. "Lo scorso anno sono diventato papà e questo mi ha reso più responsabile - ha ammesso Lorenzo dopo la vittoria su Tiafoe - Il mio approccio alle cose è più professionale, non solo in campo, ma anche quando mi alleno e nel mio tempo libero. Mi godo i momenti con la mia famiglia: anche se non sono qui fisicamente, sono con me con il cuore. Questa vittoria è per loro". Gioia, sorrisi e anche battute da parte di Musetti che scherza alla domanda di Alizé Cornet sulla bellezza del suo rovescio a una mano: "Elegante? Siamo italiani, siamo eleganti - sorride - A parte gli scherzi, ho questo stile che viene un po' dal passato. Purtroppo ci sono pochi giocatori con il rovescio ad una mano. Con tutti che servono sopra i 200 chilometri all'ora è difficile rispondere ad una mano. Però quando mi hanno messo in mano la racchetta per me è stato naturale rispondere ad una mano. Questo colpo fa parte un po' del mio successo".