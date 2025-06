Alcaraz show con Paul: è in semifinale

Carlos Alcaraz raggiunge Lorenzo Musetti in semifinale al Roland Garros: il campione in carica ha superato lo statunitense Tommy Paul (12 del seeding) con i parziali di 6-0, 6-1, 6-4 in appena un'ora e mezza di gioco. Tra le donne semifinale da sogno tra Sabalenka e Swiatek. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz torna per la terza volta di fila in semifinale al Roland Garros. Lo spagnolo, numero 2 del seeding e campione in carica, ha superato sullo Chatrier lo statunitense Tommy Paul con i parziali di 6-0, 6-1, 6-4 in poco più di un'ora e mezzo di gioco. Un'autentico ciclone (40 vincenti per Alcaraz) si è abbattuto sul povero americano, 12 del tabellone e già battuto sullo stesso campo dodici mesi fa nei quarti di finale dei Giochi. Per Carlitos settima semifinale Slam, la terza a Parigi, quinto più giovae a riuscirci dopo Wilander, Nadal, Agassi e Borg. E proprio come il suo amico Rafa vorrà difendere il titolo, impresa riuscita in questo secolo solo a Kuerten. Alcaraz, alla 20^ vittoria sul rosso della stagione (a fronte di una sola sconfitta), affronterà venerdì Lorenzo Musetti: sei i precedenti, con l'iberico avanti 5-1.