Errani/Vavassori in finale nel doppio misto

L'Italia è già sicura di una finale: Sara Errani e Andrea Vavassori si giocheranno il titolo del doppio misto al Roland Garros. Battuti in semifinale i numeri 2 del tabellone Arevalo/Zhang. Giovedì se la vedranno con i vincenti di Krawczyk/Skupski e Townsend/King.

E' già grande Italia a Parigi. Sara Errani e Andrea Vavassori si sono qualificati per la finale del doppio misto del Roland Garros. Nella semifinale gli azzurri hanno superato le teste di serie n. 2, Marcelo Arevalo e Shuai Zhang con i parziali di 6-2, 6-3 in meno di un'ora di gioco. Il tennista piemontese e la tennista toscana, numeri 3 del seeding in Francia, insieme hanno già trionfato all'ultimo US Open e al torneo di Indian Wells. Per loro si tratta dunque della seconda finale Slam. Giovedì attendono i vincenti di Krawczyk/Skupski e Townsend/King.