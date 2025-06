Non solo Sinner: il programma di oggi a Parigi

Mercoledì di quarti di finale a Parigi tra maschile e femminile. Riflettori puntati su Sinner-Bublik, ma attesa anche per Zverev-Djokovic. Nel femminile spazio al derby Keys-Gauff e la sfida Andreeva-Boisson. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Mercoledì di quarti di finale al Roland Garros. Quattro incontri in programma sullo Chatrier: l'attesa è, soprattutto, per Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo giocherà il terzo incontro dalle 11, opposto al kazako Sasha Bublik, al primo quarto Slam in carriera. I precedenti dicono 3-1 per Jannik, ma l'ultimo risale a due anni fa. Chi vince sfiderà in semifinale uno tra Alexander Zverev e Novak Djokovic, impegnati in sessione serale (non prima delle 20.15). Apriranno in programma i quarti femminili della parte bassa del tabellone: prima Keys-Gauff, poi Andreeva-Boisson.