Favola Boisson: n° 361 Wta in semifinale con Gauff

Lois Boisson fa la storia: la francese, n°361 del mondo, batte 7-6, 6-3 la sesta testa di serie del seeding Mirra Andreeva e si qualifica per la semifinale del Roland Garros. Affronterà Coco Gauff, che ha vinto il derby con Keys. Il torneo in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Clamoroso a Parigi: Lois Boisson, n°361 del ranking mondiale e alla sua prima apparizione nello Slam di casa, in semifinale al Roland Garros. La 22enne francese, che nel turno precedente aveva eliminato la n°3 del mondo Jessica Pegula, si ripete e batte in uno Chatrier impazzito la sesta testa di serie, la russa Mirra Andreeva. 7-6, 6-3 i parziali per Boisson, brava a vincere un primo set fiume (90'), per poi entrare nella testa dell'avversaria nel secondo parziale. Virtualmente 65 al mondo, con 296 posizioni guadagnate, Boisson (che un anno fa si lacerò il legamento dopo il successo nel Wta 125 di St Malo) sfiderà giovedì Coco Gauff. La numero 2 del seeding si aggiudica il derby Usa con Madison Keys imponendosi in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1. Coco, finalista nel 2022, centra così la sua terza semifinale negli ultimi quattro anni al Roland Garros. Nell'altra semifinale si sfideranno la n°1 del mondo Aryna Sabalenka e la campionessa in carica Iga Swiatek.