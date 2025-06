Musetti-Alcaraz, dove vedere venerdì la semifinale

Terza sfida in poche settimane tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz: dopo Monte-Carlo e Roma, in palio ora c'è il pass per la finale del Roland Garros. Il match, in programma venerdì 6 giugno sullo Chatrier, sarà in diretta su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Ancora Musetti contro Alcaraz. Come a Monte-Carlo in finale, come a Roma in semifinale. Il terzo episodio della saga in un paio di mesi si giocherà sul Philippe Chatrier con in palio un posto in finale del Roland Garros. Per l'azzurro, già certo di uscire da Parigi con il suo miglior ranking, si tratta della seconda semifinale Slam della carriera dopo quella persa nel 2024 a Wimbledon. Carlitos invece è alla 7^ apparizione tra i migliori quattro in un major, la terza di fila sull'amato rosso parigino. Sono sei i precedenti, con Alcaraz avanti 5-1: l'unico successo di Musetti gli valse il titolo sulla terra di Amburgo nel 2022.