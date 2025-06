Roland Garros: Sabalenka in finale, Swiatek ko

Aryna Sabalenka è la prima finalista del Roland Garros: sconfitta in tre set la campionessa in carica, Iga Swiatek, crollata nell'ultimo set. Affronterà in finale la vincitrice dell'altra semifinale, l'americana Coco Gauff o la padrona di casa e assoluta sorpresa Lois Boisson, ora in campo. Il torneo parigino è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

