Errani/Paolini, la finale doppio domenica alle 11

Seconda finale consecutiva a Parigi per Sara Errani e Jasmine Paolini: le azzurre a caccia del primo major di coppia contro Danilina e Krunic. Il match sarà in diretta domenica alle 11 su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

C'è ancora il Roland Garros nel destino di Sara Errani e Jasmine Paolini . Un anno dopo la finale persa contro Gauff e Siniakova e l'oro olimpico conquistato a Parigi 2024, le azzurre giocheranno un'altra finale sulla terra rossa parigina . L'appuntamento è per domenica alle 11, contro la coppia serbo-kazaka formata da Aleksandra Krunic e Anna Danilina . Errani (già campionessa nel misto con Vavassori) e Paolini andranno a caccia del primo Slam di coppia, il secondo titolo consecutivo dopo gli Internazionali d'Italia. Le azzurre sono arrivate in finale dopo un percorso netto : cinque vittorie (l'ultima concedendo solo un game alle russe Andreeva/Shnaider) e zero set persi. Danilina e Krunic, invece, sono la sorpresa del doppio femminile. La kazaka, n. 18 del ranking di specialità, e la serba, n. 79 di doppio, sono tornate a giocare insieme per la prima volta dal 2022. Tra le coppie battute a Parigi, anche le n. 1 del seeding Siniakova/Townsend.

Errani/Paolini, dove vedere la finale del Roland Garros

Il match tra Errani/Paolini e Danilina/Krunic, finale del doppio femminile del Roland Garros 2025, è in programma domenica 8 giugno, ore 11, sul Philippe Chatrier di Parigi. Il match sarà in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW. Sul sito skysport.it il liveblog con gli aggiornamenti della finale in tempo reale.