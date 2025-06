La finale di Parigi tra Sinner e Alcaraz metterà in palio anche un assegno da 2,55 milioni di euro per il campione. Al finalista perdente, invece, andranno 1,275 milioni di euro. Il match sarà in diretta domenica alle 15 su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Uno Slam da 2,55 milioni di euro. È questo il premio che andrà al vincitore del Roland Garros 2025, uno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per la prima volta opposti in una finale Slam (appuntamento domenica alle 15, in diretta su Eurosport 1 - canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW), l'azzurro e lo spagnolo sono già certi di un assegno da 1,275 milioni di euro, in quanto finalisti. Il campione, però, incasserà il doppio. Quest'anno il Roland Garros ha distribuito complessivamente 56,352 milioni di euro, con un aumento del 5,21% rispetto allo scorso anno. Un aumento che ha coinvolto tutti i turni, sia al maschile che al femminile.