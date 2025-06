Sinner e il doppio: due finali azzurre a Parigi

Domenica storica a Parigi con due finali italiane. Si parte alle 11 con Errani/Paolini nel doppio femminile, alle 15 l'attesa finale del singolare maschile tra Sinner e Alcaraz. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

L'Italia del tennis sogna in grande nell'ultima giornata del Roland Garros. Una domenica storica, con due finali azzurre. Si parte alle 11 con la finale del doppio femminile: in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, opposte ad Anna Danilina e Aleksandra Krunic. L'emiliana e la toscana vanno a caccia del primo Slam di coppia dopo la finale persa lo scorso anno contro Gauff e Siniakova. Una finale che affronteranno da favorite contro una coppia che non giocava insieme dal 2022. Alle 15, invece, ci sarà l'attesa finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il primo confronto in una finale major, il remake della sfida di tre settimane fa a Roma. Lo spagnolo insegue il back-to-back, l'azzurro il primo trionfo al Roland Garros.