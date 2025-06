Il messaggio social di coach Vagnozzi per Sinner: "Il Paese è fiero di te, e io lo sono ancor di più. Questo storico match ti renderà ancora più forte". E Jannik aggiunge: "Ho dato tutto, ma non è bastato"

"Fa male, ma sono queste le partite che ti forgiano e definiscono chi sei". Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner insieme a Darren Cahill, affida al suo profilo Instagram un messaggio per l'azzurro, reduce dalla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz. "Chi ti vive tutti i giorni sa cosa c’è dietro ogni colpo, ogni scatto, ogni salto, ogni pugno: una dedizione totale. Ieri hai mostrato al mondo non solo il tuo tennis, ma anche un cuore e una resilienza da numero uno. Il Paese è fiero di te, e io lo sono ancora di più. Essere al tuo fianco non è solo un onore, ma una responsabilità che porto con fierezza". Vagnozzi chiude con i complimenti ad Alcaraz e il suo team, i ringraziamenti al suo "allievo" e un messaggio in vista del futuro: "Questa storica partita ti renderà ancora più forte".