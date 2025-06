Zero vittorie su sette partite durate oltre le quattro ore di gioco: è il "tabù maratone" di Jannik Sinner che nella finale di Parigi ha giocato il match più lungo in carriera (5 ore e 29 minuti). L'azzurro non ha mai vinto incontri durati più di quattro ore: il match più lungo vinto è durato 3 ore e 48 minuti, contro Ivashka agli US Open 2022

