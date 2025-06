Darderi gioca bene, ma non basta: vince Tsitsipas

Una buona prova non basta a Luciano Darderi, eliminato al primo turno dell'Atp 500 di Halle da Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 in due ore di gioco. Un risultato che lascia qualche rimpianto all'azzurro che ha vinto nel match 9 punti in più del greco, ma non ha sfruttato cinque palle break nel terzo set. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE