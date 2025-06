Sinner-Hanfmann martedì LIVE su Sky Sport

A poco più di una settimana dalla finale persa a Parigi, Jannik Sinner fa il suo debutto sull'erba ad Halle: avversario del 1° turno è il tedesco Yannick Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni. Il match in diretta martedì su Sky Sport e in streaming su NOW

Debutto sull'erba per Jannik Sinner , impegnato nel 1° turno del torneo Atp 500 di Halle. Sul verde tedesco, il n°1 del mondo scende in campo con tre obiettivi: dimenticare la finale persa a Parigi con Alcaraz, confermarsi campione dopo il trionfo di dodici mesi fa e soprattutto trovare il ritmo sull'erba in vista di Wimbledon. Il primo avversario sarà il tedesco Yannick Hanfmann, 33enne numero 138 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Sarà la terza sfida tra i due giocatori, con l'azzurro avanti 2-0 e vincitore anche dell'unico precedente su erba che risale a Wimbledon 2024.

Sinner-Hanfmann, dove vedere il match di Halle

Il match tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann, valido per il 1° turno di Halle, è in programma martedì 17 giugno, con orario da definire. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro sito il liveblog dell'incontro.