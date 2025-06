Sinner e Sonego subito ko: eliminati all'esordio

Finisce subito la corsa di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio ad Halle: gli azzurri sono stati rimontati e battuti al super tie-break dallo statunitense Michelsen e dal russo Khachanov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Falsa partenza per Jannik Sinner ad Halle . Il numero 1 del mondo, che proprio un anno fa vinceva il primo titolo della carriera sull'erba, ha debuttato con una sconfitta nel torneo di doppio . Insieme all'amico Lorenzo Sonego , con cui ha vinto da protagonista la Coppa Davis 2023, Jannikè stato battuto 2-6, 7-5, 10-3 da un'altra coppia formata da singolaristi, il russo Karen Khachanov e lo statunitense Alex Michelsen . Il n°1 del ranking martedì debutterà in singolare contro il tedesco Yannick Hanfmann. Per Sonego, invece, impegno con un altro padrone di casa, Jan-Lennard Struff.

La cronaca del match

Partenza un po' fallosa da parte degli italiani e di Sinner in particolare, che perde la battuta nel 3° game per l'1-2. Da quel momento però è un autentico monologo azzurro, con cinque giochi in fila che valgono il 6-2 con cui si chiude un 1° set dominato. Il parziale si allunga ulteriormente nel 2° parziale, con Sinner e Sonego che strappano il servizio ai rivali nel loro primo turno e volano 3-0. Khachanov e Michelsen però reagiscono, piazzano il break e si riportano in parità (3-3). Jannik perde a zero l'11° game e costringe così la coppia al 7-5 e al super tie-break. Qui l'americano sale di livello, non sbaglia praticamente più nulla e trascina Khachanov al successo 10-3.