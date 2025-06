Alcaraz parte bene, fuori Shelton e De Minaur

Esordio vittorioso per Carlos Alcaraz al torneo Atp 500 del Queen's: sull'erba londinese, il campione del Roland Garros ha superato 6-4, 7-6 il lucky loser australiano Walton. Avanti anche Draper, fuori De Minaur e Shelton. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Parte con un successo il cammino sull'erba di Carlos Alcaraz, che si qualifica per il 2° turno del torneo Atp 500 del Queen's. Il campione in carica del Roland Garros ha superato per 6-4, 7-6 l'australiano Adam Walton, lucky loser n°86 del mondo ripescato un paio di ore prima del match per il forfait di Davidovich Fokina. Avanza anche il 2 del seeding Jack Draper, mentre esce di scena la 5^ testa di serie Alex De Minaur, sconfitto dal ceco Lehecka. Stessa sorte anche per Shelton (6 del seeding), battuto dal francese Rinderknech.