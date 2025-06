Sinner, Sonego e Cobolli: giovedì azzurro su Sky

Èun super giovedì quello che attende il tennis italiano sull'erba di Halle, dove sono in programma gli ottavi. Il n°1 Sinner affronta Bublik, Sonego sfida il n°2 del seeding Zverev, mentre Cobolli se la vedrà con il talento di Shapovalov. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un'altra giornata azzurra sull'erba di Halle. In campo tutti e tre gli italiani, per un posto ai quarti di finale. Si comincia alle 12 con il primo match della carriera tra Flavio Cobolli e Denis Shapovalov . Il canadese, ex top 10 e oggi numero 33 del mondo, contro il romano che non pensava di adattarsi cosi in fretta on grass. Sul Centrale nel terzo match della giornata scenderanno in campo Lorenzo Sonego e la testa di serie numero 2 Alexander Zverev , padrone di casa ad Halle. A seguire il big match di questo super giovedì, Jannik Sinner contro Sasha Bublik . Il vincitore del 2023 contro il campione uscente in Germania. Il numero uno nel giorno della vigilia ha sopreso il pubblico presente con un allenamento a porte aperte tra spalti pieni e qualche bandiera tricolore. Sotto lo sguardo di Darren Cahill che ha raccontato cosa rende Sinner un campione. Halle parla italiano anche in doppio, dove Bolelli e Vavassori sono già in semifinale. Sull'erba tedesca l'Italia cerca il poker .

