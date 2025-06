L'azzurro ha sconfitto il canadese Shapovalov 7-6, 4-6, 7-6 dopo due ore e 33 minuti di partita. Ai quarti di finale, Cobolli affronterà il vincente della sfida tra Zverev e Sonego. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW WIMBLEDON IN ESCLUSIVA SU SKY FINO AL 2030 - SONEGO-ZVEREV LIVE

Flavio Cobolli è ai quarti di finale dell'Atp 500 di Halle. L'azzurro ha battuto il canadese Denis Shapovalov (numero 31 del ranking Atp) con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6 in due ore e 33 minuti di gioco. Una partita molto equilibrata, in cui Cobolli ha fatto la differenza nei momenti decisivi (in particolare nel tiebreak dell'ultimo set). Cobolli, che raggiunge per la terza volta in stagione un quarto di finale a livello Atp, attende il vincente tra Zverev e Sonego (con la possibilità, dunque, di una sfida tutta italiana). Approfondimento Sonego-Zverev LIVE più tardi su Sky Sport Uno

La cronaca del match Primo set molto equilbrato. Sul 5-4, Cobolli (che aveva conquistato il break nel nono game) ha avuto la chance di servire per il set che non è riuscito a concretizzare. A esser decisivo è stato il tiebreak, in cui non c'è stata partita: dominio da parte dell'azzurro che ha vinto il primo parziale in 53 minuti di gioco. Nel secondo set, invece, Shapovalov ha alzato sempre di più il livello delle giocate e con il break conquistato nel quinto gioco (quello per il 3-2) ha chiuso 6-4 e portato la sfida al terzo set. Equilibrio che è stato protagonista anche nell'ultimo parziale, in cui si è ancora andati al tiebreak (dopo che Shapovalov avanti 5-4 ha avuto la chance di servire per il match). Nel momento più importante, Cobolli ha mostrato maggiore freddezza e ha portato a casa il match.