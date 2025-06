Nadal nominato 'Marchese' dal Re Felipe VI

In occasione dell'11^ anniversario dalla sua proclamazione, il Re di Spagna, Felipe VI, ha conferito oggi il titolo nobiliare di "Marchese" a sei personalità che si sono distinte per la loro carriera. Tra di loro c'era anche Rafa Nadal (ritiratosi meno di un anno fa), nominato "Marchese de Llevant de Mallorca", insieme alla cantante Luz Casal, l'ex capo della Casa Reale Jaime Alfonsin Alonso, la nuotatrice Teresa Fernández Perales, il biochimico Carlos López Otín e la fotografa Cristina García Rodero. "Sono esponenti dell'eccellenza, sia al servizio della Corona che nei campi del pensiero, della cultura, della scienza, delle arti e dello sport" ha detto il Re di Spagna. Quando era Principe nel 2008, Filippo VI aveva già premiato Nadal come 'Principe delle Asturie per lo Sport nel 2008' (il tennista aveva 22 anni), mentre nel 2022 gli conferì il 5° Premio Camino Real, conferito dall'Università di Alcalá de Henares (UAH).