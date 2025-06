Sinner-Bublik LIVE dopo Sonego su Sky Sport Uno

Jannik Sinner ritrova Sasha Bublik due settimane dopo la sfida al Roland Garros: stavolta c'è in palio un posto nei quarti di finale all'Atp 500 di Halle. Il match, in programma dopo Sonego-Zverev, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

LIVE: SONEGO-ZVEREV - TUTTI I RISULTATI