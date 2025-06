Il Maestro e il tennista lanciano 'Polvere e Gloria', la nuova canzone di Bocelli in uscita domani, 20 giugno. Nella clip di presentazione alcune immagini di Sinner, accompagnate dalle parole: "Nella nostra vita ci saranno tante prime volte, basta essere se stessi" ATP HALLE: SINNER, SONEGO E COBOLLI IN CAMPO

Andrea Bocelli e Jannik Sinner insieme per l'uscita del nuovo brano del cantante 'Polvere e Gloria'. Sugli account social dei protagonisti, è stata pubblicata una clip di lancio con le immagini e la voce del tennista, accompagnata da una didascalia: "Nella nostra vita ci saranno tante prime volte, basta essere se stessi. Andrea Bocelli 'Polvere e Gloria' con Jannik Sinner. Fuori domani". "Sono molto onorato e felice di far parte di questo progetto con Andrea, che da trent'anni è una voce unica e straordinaria, bandiera del nostro paese nel mondo. Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un suo brano, tutto questo è un'emozione forte", ha detto Sinner.

Il sorriso come risposta alla tempesta Il suggestivo videoclip diretto da Gaetano Morbioli che accompagna il brano, alterna immagini inedite e private dell'infanzia e dell'adolescenza dei due protagonisti, con quelle attualissime girate nella tenuta toscana del Maestro Bocelli, che restituiscono la dimensione più autentica e intima dell’incontro: tra campi dorati, silenzi carichi di senso e uno scenario che profuma di casa, entrambi si mostrano senza sovrastrutture. In "Polvere e Gloria", tra italiano e inglese, il Maestro Andrea Bocelli presta la sua voce calda a versi intensi e solenni, mentre Jannik Sinner, con tono sincero, interviene con passaggi quasi fossero pensieri ad alta voce. Il brano, scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, lo stesso Andrea Bocelli e prodotto da PPG Pierpaolo Guerrini, è un omaggio alla fatica ma allo stesso tempo alla bellezza del percorso, alla “linea sottile che trasforma la polvere in gloria”. È un manifesto del sorriso come risposta alla tempesta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial)