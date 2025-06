Sonego al 2° turno: battuto Marozsan. Ok Bellucci

Buon esordio a Eastbourne per Lorenzo Sonego che batte in due set Marozsan e accede agli ottavi dove affronterà Humbert. Supera il 1° turno anche Mattia Bellucci. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Sonego vince e convince all'esordio all'Atp 250 di Eastbourne. Il torinese ha sconfitto l'ungherese Fabian Marozsan, n. 58 Atp, con lo score di 6-2, 6-4 in un'ora e 19 minuti. Una buona prestazione da parte di Sonego, abile a gestire le insidie dovute al forte vento. Lorenzo ha dominato il primo parziale (in cui Marozsan ha commesso 16 gratuiti con solo 2 vincenti), poi ha indirizzato il secondo set con un break in apertura. Un parziale in cui l'azzurro è salito sia per vincenti che rendimento al servizio. Alla seconda vittoria su quattro partite giocate finora sull'erba, Sonego sfiderà al 2° turno il francese Ugo Humbert, testa di serie n. 4 del torneo. Tra i due ci sono sette precedenti: il bilancio è 4-3 per il transalpino che quest'anno ha fermato Sonego nei quarti a Marsiglia (su cemento indoor).