Quali Wimbledon: 6 azzurri fuori, ok solo Zeppieri

Bilancio negativo per gli azzurri nel primo turno di qualificazione dei Championships: vince soltanto Giulio Zeppieri che supera in tre set l'indiano Nagal. Fuori Passaro, Gigante, Pellegrino, Arnaboldi, Napolitano e Maestrelli.

Una vittoria e sei sconfitte. È il bilancio degli italiani dopo la prima giornata di qualificazioni a Wimbledon. Al Community Sport Centre Roehampton solo Giulio Zeppieri ha raggiunto il secondo turno delle quali, grazie alla vittoria in tre set sull'indiano Nagal: 6-2, 4-6, 6-2 in un'ora e 41 minuti. Il 23enne romano, che ai Championships non è mai andato oltre il secondo turno delle qualificazioni, affronterà mercoledì l'inglese Paul Jubb, n. 260 al mondo e in tabellone grazie a una wild card. Niente da fare per tutti gli altri azzurri, a partire da Matteo Gigante, superato in un'ora e 15 minuti dal lussemburghese Rodesch con lo score di 6-2, 6-4. Sconfitta al super tiebreak del terzo set, invece, per Francesco Passaro, battuto dallo spagnolo Landaluce. Fuori anche Federico Arnaboldi, Stefano Napolitano, Francesco Maestrelli e Andrea Pellegrino.